Data di uscita del film:

12/01/1966 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Fabrizio Moroni, Laura Efrikian, Caterina Caselli Trama del Film NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE:

Federico, arrivato a Roma per cercare lavoro, viene investito dal direttore dei Grandi Magazzini; lo reincontra poi poco dopo, perché ha un colloquio proprio con lui, che lo assume come ascensorista. Il ragazzo conosce quindi Laura, commessa del negozio, ma il loro amore è contrastato dal capo della ragazza, che si è infatuato di lei...





