Perdono Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

09/03/1966 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Caterina Caselli, Fabrizio Moroni, Nino Taranto Trama del Film PERDONO:

Federico, la fidanzata Laura e la cugina di lei, Caterina, sono tre giovani pieni di speranza, uniti da una grande amicizia che sembra indissolubile. I tre lavorano in un grande magazzino ma, quando Caterina decide di tentare la carriera musicale, date le sue doti vocali, tutto cambia. Caterina diventa una cantante di successo e Federico s'innamora di lei. Caterina, che però non vuole far soffrire la cugina Laura, finge di non ricambiare il giovane facendo mettere a quest'ultimo la testa a posto...





-- Seleziona il video -- Clip Italiana "Caselli"



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 34 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Caterina Caselli Fabrizio Moroni Nino Taranto Ettore Maria Fizzarotti perdono