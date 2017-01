I Nostri Mariti Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





17/08/1966 Genere: Commedia Regia:

Luigi Filippo D'Amico, Dino Risi, Luigi Zampa Cast:

Alberto Sordi, Nicoletta Machiavelli, Alessandro Cutolo, Ugo Tognazzi, Lando Buzzanca, Michelle Mercier, Akim Tamiroff, Jean Claude Brialy Trama del Film I NOSTRI MARITI:

"Il marito di Roberta": Un giovanotto è attratto da una donna piuttosto mascolina. Dopo il matrimonio lei rifiuta ogni rapporto e, anzi, decide di... "Il marito di Olga": un uomo, pur di entrare in possesso di un'eredità legata a una strana clausola, spinge la moglie tra le braccia di un amico. "Il marito di Attilia ovvero nei secoli fedeli": Un ladro si fa beccare dalla polizia per gelosia, ma è contentissimo perché ha avuto la prova della fedeltà della moglie...





