Il Gioco Di Geri Cortometraggio - iVid Portale dei trailer Cortometraggio





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

25/11/1997 Genere: Animazione Regia:

Jan Pinkava Cast:

Bob Peterson Trama del Film IL GIOCO DI GERI:

Il film è ambientato in un parco vuoto in autunno. Geri sta giocando una partita a scacchi contro sé stesso, diventando ad ogni turno l'altro giocatore, spostandosi da un lato all'altro della scacchiera e togliendo e mettendo ogni volta gli occhiali. Con il progredire della partita sembra siano due persone a giocare: il Geri senza occhiali sta per vincere, mentre quello con gli occhiali ha solo il re sulla propria scacchiera. Con uno stratagemma, però, il Geri con gli occhiali distrae l'altro e gira la scacchiera lasciando il "se stesso senza occhiali" solo con il re. Alla fine il Geri con gli occhiali vince e il Geri senza occhiali si trova costretto a cedergli la sua dentiera, e l'inquadratura finale mostra un solo Geri che ride divertito per la vittoria.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 233 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Cortometraggio Film il-gioco-di-geri Bob Peterson Jan Pinkava