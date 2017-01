Proprio Lui? Clip - Vi Presentiamo Justine - iVid Portale dei trailer Clip - Vi Presentiamo Justine





26/01/2017 Genere: Commedia Regia:

John Hamburg Cast:

James Franco, Bryan Cranston, Zoey Deutch, Adam DeVine, Megan Mullally, Keegan Michael Key, Griffin Gluck, Andrew Rannells, Casey Wilson, Bob Stephenson Trama del Film PROPRIO LUI?:

John Hamburg (…e alla fine arriva Polly) dirige la pellicola su una sceneggiatura scritta insieme a Ian Helfer. Nel film Bryan Cranston veste i panni di un padre del Midwest che decide di fare visita alla figlia, per poi scoprire con stupore che la sua piccola ha una relazione con uno sfacciato miliardario (James Franco).



Clip - Vi Presentiamo Justine Film Megan Mullally Adam DeVine Griffin Gluck John Hamburg Bob Stephenson Andrew Rannells Bryan Cranston proprio-lui Keegan Michael Key James Franco Zoey Deutch Casey Wilson