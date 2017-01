Fallen Clip - Luce e Cam - iVid Portale dei trailer Clip - Luce e Cam





26/01/2017 Genere: Fantasy Regia:

Scott Hicks Cast:

Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson, Joely Richardson, Lola Kirke, Malachi Kirby, Hermione Corfield, Daisy Head Trama del Film FALLEN:

Basato sulla saga di best seller mondiali scritta dall’americana Lauren Kate, FALLEN ha per protagonista Lucinda “Luce” Price, una diciassettenne dalla forte forza di volontà che apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabile legata. Sola e perseguitata da strane visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che parte schierarsi in un’epica battaglia tra Paradiso e Inferno alla ricerca del vero amore.



Clip - Luce e Cam Film Addison Timlin Daisy Head Malachi Kirby Harrison Gilbertson Joely Richardson fallen Lola Kirke Hermione Corfield Scott Hicks Jeremy Irvine