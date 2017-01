Fumo Di Londra Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

18/05/1966 Genere: Commedia Regia:

Alberto Sordi Cast:

Alberto Sordi, Fiona Lewis, Amy Dalby Trama del Film FUMO DI LONDRA:

Dante Fontana è un articoli antiquarie italiane specializzate in lingua inglese. Lì incontra certa duchessa, che lo invita al suo castello alla periferia della capitale. Il suo sogno di fare un viaggio in Gran Bretagna che si avvera quando la società ha commissionato a partecipare a un'asta a Londra. E poi comincia a realizzare il sogno della sua vita per sentirsi inglese, piena di avventure...





