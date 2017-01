Adulterio All'italiana Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

20/07/1966 Genere: Commedia Regia:

Pasquale Festa Campanile Cast:

Nino Manfredi, Catherine Spaak, Maria Grazia Buccella Trama del Film ADULTERIO ALL'ITALIANA:

Marta, dopo aver scoperto l'infedeltà del marito con Gloria, la migliore amica di Marta stessa, promette di rendergli la pariglia comportandosi allo stesso modo. Pur di scongiurare una più grave crisi matrimoniale, Franco decide di accettare l'insolito compromesso, ma si rivela subito del tutto incapace di restare in attesa e, pazzo di gelosia, decide di agire, trascinando con sé Roberto, il suo migliore amico e collega, che in realtà è da sempre innamorato di Marta. Marta finge di intrattenere una storia d'amore disseminando la casa di "indizi compromettenti" col dichiarato scopo di far ammattire il consorte, il quale, dopo aver letto quello che si rivelerà essere il numero della targa della nuova auto della moglie...





