Caccia Alla Volpe Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

08/09/1966 Genere: Commedia Regia:

Vittorio De Sica Cast:

Peter Sellers, Victor Mature, Britt Ekland, Maria Grazia Buccella, Paolo Stoppa, Lando Buzzanca Trama del Film CACCIA ALLA VOLPE:

Al Cairo è stato rubato un ingente quantitativo d'oro e l'Interpol, pensa di poterlo recuperare controllando l'unica persona che per esperienza ed astuzia può interessarsi al modo di introdurre in Italia i lingotti d'oro: Aldo Vanucci, detto"La Volpe". Costui, che in carcere ha ricevuto l'incarico dall'organizzatore del colpo di trasferire l'oro, quando viene a sapere che la sorella Gina alla quale è molto attaccato non sta conducendo una vita onesta, decide di evadere e si reca a Roma. Ma Gina sta semplicemente partecipando alle riprese di un film ed il fratello ne approfitta per impadronirsi del materiale di ripresa ed organizzarsi per lo sbarco dell'oro. Recatosi a Sevalio, un modesto villaggio di pescatori, si spaccia per il regista Fabrizi, ottiene la partecipazione del divo non più giovane Tony Powell, si garantisce l'appoggio dell'appuntato che funge da forza pubblica nel paese e inizia le riprese di un caotico film comprendente la scena dello sbarco dell'oro del Cairo...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 3 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Paolo Stoppa Victor Mature Vittorio De Sica Peter Sellers Britt Ekland caccia-alla-volpe Maria Grazia Buccella Lando Buzzanca