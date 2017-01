House Of Cards - Stagione 5 Teaser Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

30/05/2017 Genere: Drammatico Regia:

Cast:

Kevin Spacey, Robin Wright, Molly Parker, Michael Kelly Trama del Film HOUSE OF CARDS - Stagione 5:

Il democratico Frank Underwood è un ambizioso membro del parlamento. Durante la campagna elettorale, Underwood ha sostenuto l’elezione del Presidente Garrett Walker, con la promessa di ottenere in cambio l’incarico di Segretario di Stato. Appreso, prima del giuramento, che Walker non ha onorato il patto, furioso per il tradimento subito, Underwood e la moglie Claire mettono in atto un piano di vendetta che prevede l’umiliazione dei nemici e la conquista di una posizione di potere alla Casa Bianca. Col susseguirsi delle stagioni ci sono riusciti ed in questa quinta la signora Underwood potrebbe persino rubare la scena al marito, Frank.



Teaser Originale Film Michael Kelly Molly Parker Kevin Spacey Robin Wright house-of-cards-stagione-5