Come Svaligiammo La Banca D'italia Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

16/03/1966 Genere: Commedia Regia:

Lucio Fulci Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Lena von Martens, Mario Pisu Trama del Film COME SVALIGIAMMO LA BANCA D'ITALIA:

L’imprendibile ladro detto “Il maestro” ha due fratelli tonti e pasticcioni. Per levarseli di torno li affianca a un maggiordomo e a due ragazze svampite. I due gonzi vengono però in possesso di un piano del “maestro” per un colpo audacissimo che essi tentano di eseguire con la loro banda di scalcagnati…





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 9 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Lucio Fulci Ciccio Ingrassia Lena von Martens Mario Pisu come-svaligiammo-la-banca-d-italia Franco Franchi