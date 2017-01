Operazione San Gennaro Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





23/11/1966 Genere: Commedia Regia:

Dino Risi Cast:

Totò, Nino Manfredi, Senta Berger, Harry Guardino, Claudine Auger, Mario Adorf Trama del Film OPERAZIONE SAN GENNARO:

Tre americani, e una donna e due uomini, arrivano a Napoli per svaligiare il tesoro di San Gennaro. Chiedono consiglio al boss Don Vincenza, che li indirizza ad Armando Girasole, detto Dudù. Il colpo viene effettuato nella notte in cui il "Festival della canzone" monopolizza davanti alla tv gente comune e forze dell'ordine...





