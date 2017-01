Soldati E Caporali Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





01/04/1965 Genere: Commedia Regia:

Mario Amendola Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Gabriele Antonini, Vittorio Congia, Stelvio Rosi Trama del Film SOLDATI E CAPORALI:

er affrontare una gara di canto e ginnastica contro la Marina Militare, vengono selezionati tre soldati, che sfruttano la scelta per crearsi un ambiente favorevole nel quale cercare di sedurre le figlie del maresciallo. L'arrivo di un noto cantautore sovverte la situazione. Dopo diverse vicissitudini, i tre finiscono in prigione e solo l'aiuto del comandante permetterà loro di partecipare alla gara...





