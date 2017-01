Come Inguaiammo L'esercito Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





21/01/1965 Genere: Commedia Regia:

Lucio Fulci Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Remo Germani, Alicia Brandet, Gina Rovere Trama del Film COME INGUAIAMMO L'ESERCITO:

ick Moroni (Remo Germani), giovane cantante richiamato alle armi, viene a sapere che la moglie Catherine (Alicia Brandet) dalla quale vive separato è sul punto di partire per l'America portando con sé il figlioletto nato dalla loro unione, così rapisce il pupo e lo conduce in caserma, incaricando il soldato Piscitello (Franco) di tenerlo ben nascosto. Il terribile sergente Camilloni (Ciccio), scoperto il bambino viene indotto a credere che glielo abbia lasciato una donna con la quale in passato ha avuto una relazione e, convinto di essere il padre della creatura, prega a sua volta Piscitello di tenerlo nascosto agli occhi di tutti...





