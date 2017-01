Il Ritorno Di Ringo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





08/12/1965 Genere: Western Regia:

Duccio Tessari Cast:

Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca Trama del Film IL RITORNO DI RINGO:

L'ufficiale Montgomery Brown torna dalla Guerra di Secessione e trova il suo paese in balia di due feroci messicani, padre e figlio, che hanno messo a ferro e fuoco l'intera zona. Tutte le proprietà di Brown sono state perquisite, e sua moglie, Holly, sta per sposare il più giovane degli usurpatori, ricattata dai banditi. Montgomery non si fa riconoscere e si traveste da indio...





