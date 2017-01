Una Pistola Per Ringo Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

12/05/1965 Genere: Western Regia:

Duccio Tessari Cast:

Giuliano Gemma, Fernando Sancho, Lorella De Luca Trama del Film UNA PISTOLA PER RINGO:

n una cittadina del Texas, al confine con il Messico, alcuni fuorilegge hanno rapinato una banca e si sono rifugiati in un ranch prendendo in ostaggio i contadini. Il pistolero Ringo riesce a entrare nel ranch dicendo di essere un ricercato; ma in realtà è d'accordo con lo sceriffo e agisce in vista della taglia...





Trailer Originale Film Duccio Tessari Lorella De Luca una-pistola-per-ringo Fernando Sancho Giuliano Gemma