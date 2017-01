Altissima Pressione Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

02/09/1965 Genere: Musicale Regia:

Enzo Trapani Cast:

Dino, Gianni Morandi, Rosemary Dexter, Fabrizio Capucci, Gianni Morandi Trama del Film ALTISSIMA PRESSIONE:

La storia, raccontata da Morandi, è esile e riguarda l'amore tra Roberto, aspirante cantante, e Lia, dattilografa, che viene messo in crisi da Serenella ed il contemporaneo tentativo di mettere su un locale, il "Catacomba Club" da parte di un gruppo di giovani frequentatori del "Piper". Un tentativo di suicidio di Lia porterà al successo la canzone di Roberto e lo convincerà a tornare da lei per un probabile matrimonio.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 21 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Enzo Trapani Fabrizio Capucci Dino altissima-pressione Gianni Morandi Rosemary Dexter