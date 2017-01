Questo Pazzo Pazzo Mondo Della Canzone Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





15/09/1965 Genere: Musicale Regia:

Bruno Corbucci, Giovanni Grimaldi Cast:

Sandra Mondaini, Valeria Fabrizi, Aroldo Tieri, Alberto Bonucci, Vittorio Congia, Margaret Lee Trama del Film QUESTO PAZZO PAZZO MONDO DELLA CANZONE:

Film ad episodi, che fanno da contorno alle esibizioni dei cantanti; gli attori recitano in due o più episodi in parti diverse. Tra le varie storie: un siciliano si ritrova il cavallo dipinto di verde, protesta, ma quando scopre che l'autore e grande e grosso, smette di protestare ed anzi lo invita a dare la seconda mano; un ladro si introduce nottetempo in un'abitazione e cerca di far credere al padrone di casa che si tratta di un sogno; una donna scopre che il marito la tradisce con la cameriera e lo caccia via di casa, senza rinunciare però al lavoro della donna...





