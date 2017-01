Solo Contro Tutti Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

21/04/1965 Genere: Western Regia:

Antonio del Amo Cast:

Claudio Undari, Mercedes Alonso, Adrian Hoven Trama del Film SOLO CONTRO TUTTI:

Bill James assiste da bambino l'omicidio di suo padre, ucciso a tradimento da Bob Ford. Vent'anni dopo Bill è diventato adulto, allontanandosi dal Missouri, per evitare l'odio provocato tra discorsi del padre. Nel ranch Tre Stelle, Dorothy assume Bill come stalliere, ma ben presto viene coinvolto nelle persecuzioni che la fattoria e la ragazza subiscono ad opera di Marshall, un allevatore potente. I primi scontri tra Bill e Marshall non portano ad alcuna soluzione; ma Bill, incriminato per l'omicidio di un uomo, è costretto a fuggire. Nascono intanto in lui i primi sospetti che Marshall e lo zio omicida siano la stessa persona...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 26 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Antonio del Amo Claudio Undari Mercedes Alonso solo-contro-tutti Adrian Hoven