Data di uscita del film:

06/10/1965 Genere: Commedia Regia:

Luigi Zampa Cast:

Ugo Tognazzi, Nicoletta Machiavelli, Bernard Blier Trama del Film UNA QUESTIONE D'ONORE:

Efisio Mulas è un pastore sardo che, prima di consumare il matrimonio, è costretto a partire con la giovane sposa dall’isola. Vi ritorna per commettere un delitto, ma all’ultimo momento cambia idea e sceglie di passare la notte a letto con sua moglie. Nel frattempo però qualcuno commette l’omicidio e Efisio, non potendo ammettere di aver messo incinta la moglie, si vede costretto ad ucciderla…





