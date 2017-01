Libido Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





12/08/1965 Genere: Drammatico Regia:

Ernesto Gastaldi, Vittorio Salerno Cast:

Giancarlo Giannini, Dominique Boschero, Luciano Pigozzi Trama del Film LIBIDO:

Il giovane Christian va con la moglie in una spettrale villa lasciatagli in eredità dal padre, accompagnato dal tutore nonché esecutore testamentario anch'esso insieme alla consorte. Consumato dal terrore di diventare un maniaco sessuale, come lo era stato il padre, l'uomo deve far fronte ad una diabolica macchinazione messa in atto dalla moglie del tutore per sfuggire a quello che sembra il suo inevitabile destino...





