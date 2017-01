Se Non Avessi Piu' Te Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

10/11/1965 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Gianni Morandi, Laura Efrikian, Anna Maria Polani Trama del Film SE NON AVESSI PIU' TE:

Napoli. Gianni e Carla stanno preparando il loro matrimonio, mentre il servizio militare sta per finire. Ma il contratto discografico che Traimonti ha firmato con la RCA Italiana ha una clausola che gli impedisce il matrimonio, perché i discografici sono convinti che le nozze gli possano far calare i consensi presso le fans: i due giovani quindi si sposano in segreto. Carla rimane incinta ed il bimbo nasce proprio il giorno prima della partenza di Gianni per una tournée in Spagna...





