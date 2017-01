L'ombra Del Diavolo Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

26/03/1997 Genere: Thriller Regia:

Alan J. Pakula Cast:

Harrison Ford, Brad Pitt, Margaret Colin Trama del Film L'OMBRA DEL DIAVOLO:

Trama Frank McGuire, un giovane militante dell'IRA, viene inviato a New York per acquistare delle armi. Giunto in America sotto mentite spoglie, viene ospitato da Tom O'Meara, un maturo e semplice poliziotto di origini irlandesi che, insieme alla moglie e alle sue tre figlie, lo accoglie in casa con affetto. Tra i due nasce una forte amicizia: per Tom il giovane diventa quasi il figlio maschio che non ha mai avuto. Ma Frank è in America per comprare delle armi e per questo gli agenti segreti inglesi gli danno la caccia per ucciderlo. Quando Tom viene a conoscenza della sua vera identità, lo scontro tra i due è inevitabile; nel frattempo Frank si fa giustizia da solo e tenta di salpare per l'Irlanda coi missili come richiesto, ma Tom lo intercetta nel tentativo di fuga.





