Data di uscita del film:

02/12/1965 Genere: Musicale Regia:

Piero Vivarelli Cast:

Totò, Rita Pavone, Fabrizio Capucci Trama del Film RITA LA FIGLIA AMERICANA:

Il "professor" Serafino Benvenuti e' un industriale benestante, non per suo merito ma per avere avuto in eredita' un fiorente pastificio. Ama la musica classica e possiede un curriculum artistico non eccelso: ha diretto la banda di Torre Annunziata. Adotta una bambina americana, cilena, Rita D'Angelo, che ormai teenager vorrebbe intraprendesse la carriera di concertista classica. Ma Rita ama la musica rock...





