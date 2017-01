La Donna Del Lago Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





Data di uscita del film:

10/08/1965 Genere: Drammatico Regia:

Luigi Bazzoni, Franco Rossellini Cast:

Peter Baldwin, Salvo Randone, Valentina Cortese, Virna Lisi, Philippe Leroy Trama del Film LA DONNA DEL LAGO:

Bernard e' uno scrittore che torna in un albergo per rivedere Tilde, la cameriera di cui si era invaghito. Gli dicono che si e' suicidata, ma a poco a poco si rende conto che qualcuno l'ha uccisa. Bernard sospetta inizialmente di Enrico, il proprietario dell'albergo e di suo figlio Mario, presunti amanti di Tilde. Alla fine, pero', riceve una confessione decisiva da Irma, sorella di Mario. Ma e' la verita'?





