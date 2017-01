L'ombrellone Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

28/12/1965 Genere: Commedia Regia:

Dino Risi Cast:

Enrico Maria Salerno, Sandra Milo, Daniela Bianchi Trama del Film L'OMBRELLONE:

Il quarantenne ingegner Enrico Marletti, che odia il mare e la confusione, lascia una Roma ormai vuota per raggiungere sua moglie Giuliana, da tre settimane in vacanza a Riccione per passare con lei il ponte di Ferragosto. Qui conosce una serie di personaggi; molti di essi sono altri clienti dell'albergo, con cui Giuliana ha stretto amicizia...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 32 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film l-ombrellone Dino Risi Enrico Maria Salerno Sandra Milo Daniela Bianchi