Data di uscita del film:

28/07/1965 Genere: Commedia Regia:

Eduardo De Filippo, Marco Ferreri, Luciano Salce Cast:

Marcello Mastroianni, Catherine Spaak, Virna Lisi, Pamela Tiffin, Luciano Salce Trama del Film OGGI DOMANI DOPODOMANI:

L'ora di punta - Ospite di un amico, Arturo Rossi, un giovane scienziato reduce da un forte esaurimento, deve assistere alle continue baruffe dell'amico con la moglie, concluse sempre felicemente in forza della pistola con la quale l'uomo ottiene che la moglie, di carattere piuttosto autoritario, diventi mansueta. Il mattino dopo, mentre i due uomini escono per una passeggiata, l'echeggiare delle armi da fuoco e persino di alcune raffiche di mitra, rivelano che il metodo 'brevettato' dall'amico è divenuto di moda tra tutti i vicini. La moglie bionda - Michele, modesto cassiere di una banca, ha sposato Pepita, un'americana molto avvenente ma spendacciona. Deciso a venderla ad un principe arabo, conduce la moglie in Africa, e la presenta a diversi emiri. Sarà lui a finire nello strano harem di un emiro dai gusti ambigui, dopo essere stato venduto da sua moglie...





