King Arthur Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

2017 Genere: Avventura Regia:

Guy Ritchie Cast:

Jude Law, Charlie Hunnam, Annabelle Wallis, Aidan Gillen, Eric Bana, Djimon Hounsou, Katie McGrath, Astrid Bergès-Frisbey, David Beckham Trama del Film KING ARTHUR:

La Warner Bros e il regista Guy Ritchie hanno deciso riportare al cinema un film sulla leggenda di Re Artù. Il film dovrebbe dare il via a una franchise che si estenderà per sei film.



-- Seleziona il video -- Trailer Italiano Comic-Con



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 374 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Annabelle Wallis Astrid Bergès-Frisbey David Beckham king-arthur Djimon Hounsou Guy Ritchie Jude Law Charlie Hunnam Eric Bana Aidan Gillen Katie McGrath