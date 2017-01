Logan Trailer Italiano II - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano II





Data di uscita del film:

03/03/2017 Genere: Supereroi Regia:

James Mangold Cast:

Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Doris Morgado, Patrick Stewart, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dave Davis Trama del Film LOGAN:

In un ipotetico futuro collocato nel 2024, Logan e il Professor Charles Xavier devono far fronte alla perdita degli X-Men e affrontare una pericolosa società, guidata da Nathaniel Essex, che sta distruggendo il mondo. Con il Professor Xavier affetto dall'Alzheimer (che gli sta lentamente facendo perdere la memoria) Logan, le cui capacità di guarigione si stanno lentamente dissolvendo, dovrà sconfiggere Essex con l’aiuto di Laura Kinney, giovane ragazza clone di Wolverine.



