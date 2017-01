Non Son Degno Di Te Clip Italiana "Morandi" - iVid Portale dei trailer Clip Italiana "Morandi"





14/04/1965 Genere: Musicale Regia:

Ettore Maria Fizzarotti Cast:

Gianni Morandi, Laura Efrikian, Gino Bramieri, Nino Taranto, Raffaele Pisu Trama del Film NON SON DEGNO DI TE:

Gianni viene invitato a Roma da una casa discografica per incidere una canzone. Nel frattempo Carla e' oggetto della corte di Giorgio, un ricco ragazzo amico di Gianni. Ed e' proprio durante un appuntamento tra la ragazza e Giorgio, che Gianni li sorprende mentre si baciano. Il fidanzamento si rompe, ma Gianni non tarda a convincersi della completa innocenza della ragazza e fra i due torna l'amore...





