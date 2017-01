Il Matrimonio Del Mio Migliore Amico Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/12/1997 Genere: Commedia Regia:

P. J. Hogan Cast:

Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz Trama del Film IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO:

Nove anni prima, Julianne e Michael avevano deciso, da amanti, di rimanere semplicemente amici, facendo però un patto: se, compiuti ventotto anni, non avessero trovato l'anima gemella, si sarebbero rimessi insieme e sposati. Il momento è arrivato e, una notte in albergo, Julianne riceve una telefonata di Michael: lui però la chiama per dirle che ha conosciuto una ragazza e che la domenica successiva si sposeranno...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 29 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Cameron Diaz il-matrimonio-del-mio-migliore-amico P. J. Hogan Julia Roberts Dermot Mulroney