Funny Games Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

11/07/2008 Genere: Thriller Regia:

Michael Haneke Cast:

Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt, Devon Gearhart, Brady Corbet Trama del Film FUNNY GAMES:

George, Ann e loro figlio Georgie, si stanno dirigendo verso la loro casa estiva. Una volta arrivati, organizzano con i vicini una partita a golf. Mentre George e suo figlio si trovano in barca, Ann si ritrova faccia a faccia con Peter, un ospite dei vicini che, si è recato da lei, per chiedergli delle uova. Ann, vista la gentilezza del ragazzo gli concede le uova ma, all'improvviso gli sorge un quesito... Come ha fatto Peter a entrare in casa??





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 33 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Naomi Watts FUNNY GAMES Michael Haneke Tim Roth Brady Corbet Michael Pitt Devon Gearhart