Dopo L'amore Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/01/2017 Genere: Drammatico Regia:

Joachim Lafosse Cast:

Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, Catherine Salée, Tibo Vandenborre Trama del Film DOPO L'AMORE:

Nascosto nella sezione Quinzaine des realisateurs dello scorso Festival di Cannes è stato presentato uno dei film più interessanti della stagione: Dopo l’amore del belga Joachim Lafosse. Una storia tanto universale da poter apparire banale, quella di Marie e Boris, una coppia in crisi dopo 15 anni di vita in comune. Si stanno separando, la casa è di lei, che ha un lavoro e proviene da una famiglia benestante, mentre lui ha difficoltà economiche, trova solo lavori saltuari, non ha la possibilità di trasferirsi altrove. Sanno che sarebbe bene non vivere sotto lo stesso tetto, ma le circostanze lo impediscono, complicando anche il sereno superamento del trauma da parte delle loro piccole gemelle. Lafosse realizza un kammerspiel tutto ambientatato all’interno della loro luminosa casa: pagata da lei, ma ristrutturata da lui. Entriamo nella loro problematica vita quotidiana scandita dalle regole decise da Marie, accettate a stento da Boris. Lui si sente umiliato dall’incapacità di mantenere la sua famiglia, lei è sempre di pessimo umore e non sopporta più neanche la vista dell’uomo che aveva tanto amato.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Catherine Salée Marthe Keller Bérénice Bejo Cédric Kahn Tibo Vandenborre Joachim Lafosse dopo-l-amore