Data di uscita del film:

23/02/2017 Genere: Commedia Regia:

Maren Ade Cast:

Peter Simonischek, Sandra Huller Trama del Film VI PRESENTO TONI ERDMANN:

Quando Winfried irrompe nella vita tranquilla e ordinata della figlia Ines domandandole semplicemente “Sei felice?”, la sua incapacità di rispondere segna l’inizio di un profondo sconvolgimento. Il padre per aiutarla a ritrovare se stessa decide così di inventare il curioso personaggio di Toni Erdmann… “Vi presento Toni Erdmann” è la deliziosa e sorprendente commedia che racconta il complicato ma tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita solo al successo e alla carriera, con l’eccentrico padre, che fa di tutto per farle tornare il senso dell’umorismo e la leggerezza della vita.



