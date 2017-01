Doraemon Il Film - Nobita E La Nascita Del Giappone Clip - Il Mondo Preistorico - iVid Portale dei trailer Clip - Il Mondo Preistorico





Data di uscita del film:

26/01/2017 Genere: Animazione Regia:

Shinnosuke Yakuwa Cast:

Trama del Film DORAEMON IL FILM - Nobita e la Nascita del Giappone:

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un'epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell'epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.



