L'avvocato Del Diavolo Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

19/12/1997 Genere: Thriller Regia:

Taylor Hakford Cast:

Al Pacino, Charlize Theron, Keanu Reeves, Jeffrey Jones, Judith Ivey Trama del Film L'AVVOCATO DEL DIAVOLO:

Kevin Lomax è un avvocato della Florida che non ha mai perso una causa. Dopo aver fatto assolvere anche un professore accusato di pedofilia, chiaramente colpevole, viene chiamato a New York, dal potente studio legale Milton. Giunto in città con la moglie Mary Ann, Kevin conosce il proprietario dello studio, John Milton, un personaggio inquietante ma pieno di fascino, che dapprima gli assegna una causa di diritto sanitario e, dopo la sua vittoria, un triplice omicidio. Mentre Kevin si impegna per preparare al meglio la causa, Mary Ann inizia ad avere incubi e strane allucinazioni, perdendo progressivamente contatto con la realtà: dopo un breve ricovero in un ospedale psichiatrico, la donna si suicida. Arriva in città anche la madre di Kevin, che pur riluttante rivela al figlio che John Milton è in realtà suo padre, che lui non aveva mai conosciuto. Kevin va subito da lui e lo affronta con l'intenzione di ucciderlo, ma quando gli spara Milton non muore, rivelando la sua vera natura satanica e non umana. Milton rivela a Kevin il suo piano: il ventesimo secolo è corrotto, dunque i tempi sono maturi affinché lui diventi il dominatore del mondo. Per farlo gli occorre che Kevin e la sua sorellastra Christabella generino un figlio, il quale diventerà l'Anticristo. Kevin riesce però a imporsi grazie al libero arbitrio e si suicida, rovinando così i piani di Milton. Apparentemente morto, Kevin si "risveglia" nel tribunale in Florida: comprende che quanto ha vissuto fino a quel momento era solo una sorta di visione. Ripreso il controllo di sé stesso decide di abbandonare la causa del professore accusato di pedofilia. Un giornalista suo amico tenta di convincerlo a parlare con lui: Kevin, riluttante, dopo le pressioni di Mary Ann accetta di rilasciare l'intervista. Dopo che la coppia si allontana, il giornalista si trasfigura in un Milton sorridente: il diavolo ha così trovato un nuovo modo per far leva sulla vanità del figlio e portarlo di nuovo dalla sua parte.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 11 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Keanu Reeves Taylor Hakford Judith Ivey Jeffrey Jones Charlize Theron Al Pacino l-avvocato-del-diavolo