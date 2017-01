Donnie Brasco Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

03/11/1997 Genere: Drammatico Regia:

Mike Newell Cast:

Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen Trama del Film DONNIE BRASCO:

L'agente dell'FBI Joe Pistone si infiltra negli ambienti della mafia newyorkese sotto la falsa identità di Donnie Brasco. Riesce così a conquistare la fiducia e l'amicizia di "Lefty" Ruggiero, un "soldato" mai riuscito ad arrivare ai vertici del comando della famiglia Bonanno. Donnie segue fedelmente i consigli di Lefty, che a sua volta s'affeziona al giovane come a un figlio e vede in lui la possibilità di riacquistare prestigio nella scalata alla gerarchia mafiosa. Col tempo Donnie scopre la verità dietro l'omicidio Galante e assiste a quello di "Sonny Red" Indelicato, incontra Santo Trafficante Jr. e scopre i metodi di traffico di stupefacenti della Famiglia. Mettendo a rischio la propria reputazione, Lefty garantisce per Donnie e lo fa affiliare alla mafia. Nel momento in cui Donnie si avvicina ai vertici del comando di Cosa nostra capisce non solo di attraversare la linea di demarcazione tra legalità e crimine ma soprattutto di firmare la condanna a morte per Lefty.





