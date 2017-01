Dark City Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

25/09/1998 Genere: Fantascienza Regia:

Alex Proyas Cast:

Jennifer Connelly, Rufus Sewell, William Hurt, Kiefer Sutherland Trama del Film DARK CITY:

Ogni notte, alle 24 in punto (ma potrebbero essere le 12), mentre tutti gli umani si immobilizzano in una sorta di incoscienza immemore, la città comincia a modificarsi, gli edifici si alzano, si abbassano, si spostano, cancellando strade e aprendone altre. È l'effetto vertiginoso del "tuning", la capacità di alterare la realtà fisica attraverso lo sforzo congiunto di molte volontà psichiche, una dote che posseggono solo gli "stranieri", aguzzi, pallidi e avvolti in cappottoni alla Nosferatu, che manipolano i destini degli uomini.





Trailer Italiano Film Alex Proyas William Hurt Jennifer Connelly Kiefer Sutherland Rufus Sewell dark-city