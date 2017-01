Agente 077 Missione Bloody Mary Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

13/08/1965 Genere: Azione Regia:

Sergio Grieco Cast:

Ken Clark, Helga Liné, Philippe Hersent Trama del Film AGENTE 077 MISSIONE BLOODY MARY:

Tra i rottami di un bombardiere P 26, precipitato in circostanze misteriose, mancano all’appello i resti di un uomo dell’equipaggio e della Bloody Mary, una testata nucleare di ultima generazione. Delle indagini per il ritrovamento dell’arma segreta viene incaricato l’agente 077 che a Parigi, secondo le istruzioni avute, prende contatto con la dottoressa Elsa. La donna lavora per conto della Cia nella clinica del dottor Batz specialista in in chirurgia plastica...





