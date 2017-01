A 008 Operazione Sterminio Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

03/09/1965 Genere: Azione Regia:

Umberto Lenzi Cast:

Ingrid Schoeller, Alberto Lupo, Dina De Santis Trama del Film A 008 OPERAZIONE STERMINIO:

L'agente segreto 006 deve collaborare con l'agente A 008 per ricercare l'antiradar, una invenzione che fa gola anche alla banda di criminali guidati da Kemp. In Egitto riescono a individuare e distruggere l'antiradar, quindi devono recarsi in Svizzera, dove rintracciano e salvano l'inventore che ha ancora in mano i progetti originali. Messo fuori combattimento il nemico Kemp l'agente 006 si rivela essere in realtà un agente russo che si è sostituito al vero agente...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 13 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film a-008-operazione-sterminio Dina De Santis Umberto Lenzi Ingrid Schoeller Alberto Lupo