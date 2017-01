West And Soda Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

01/10/1965 Genere: Animazione Regia:

Bruno Bozzetto Cast:

Nando Gazzolo, Vittoria Febbi, Carlo Romano Trama del Film WEST AND SODA:

In uno sperduto villaggio del selvaggio West, un ricco proprietario terriero senza scrupoli, il "Cattivissimo", che si serve di due violenti scagnozzi, Ursus e lo Smilzo (Slim), per mantenere il potere con la paura, vuole impadronirsi con le buone o le cattive dell'ultimo terreno fertile, di proprietà della giovane Clementina, che vive nel suo piccolo ranch con la sola compagnia dei suoi animali, tre mucche, una gallina e un cane amante dell'alcol, Socrate. Quando la sua ennesima proposta di matrimonio viene respinta dalla ragazza, il Cattivissimo decide di scatenare i suoi uomini, ma la situazione cambia per l'arrivo del misterioso Johnny. Clementina si prende cura del cowboy, spossato da un lungo viaggio, ma non riesce a farlo uscire da uno stato di completa apatia...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 14 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film west-and-soda Nando Gazzolo Vittoria Febbi Bruno Bozzetto Carlo Romano