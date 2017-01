Attacco Al Potere Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

05/02/1999 Genere: Azione Regia:

Edward Zwick Cast:

Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening Trama del Film ATTACCO AL POTERE:

Quando un affollato bus cittadino salta in aria a Brooklyn e una campagna di terrore inizia a spargere sangue nelle vie di New York, entrano in azione l'agente speciale dell'FBI Anthony "Hub" Hubbard (Washington) e il generale dell'esercito degli Stati Uniti William Devereaux (Willis) per trovare il responsabile e mettere fine alla distruzione. Insieme, devono affrontare un pericolo dopo l'altro quando vengono coinvolti in una guerra senza fine contro una spietata banda di terroristi.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 12 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Annette Bening Edward Zwick Bruce Willis attacco-al-potere-1998 Denzel Washington