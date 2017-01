I Figli Del Leopardo Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

21/04/1965 Genere: Commedia Regia:

Sergio Corbucci Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Evi Marandi Trama del Film I FIGLI DEL LEOPARDO:

Il barone Fifì Tulicò, detto il "Leopardo", è un nobile che le disastrose condizioni economiche inducono ad abbandonare l'amata, ma povera, Maria Rosa, per rifarsi le sostanze con un matrimonio di convenienza. A questo punto entrano in campo Franco e Ciccio, cavadenti di professione e girovaghi, figli abbandonati di Maria Rosa e dello stesso barone Fifì Tulicò. Invitati dalla madre ad intervenire per costringere Tulicò a tornare da lei, i due se la devono vedere prima con la banda del brigante Bagalone, poi con i soldati borbonici, quindi con i soldati del generale Garibaldi...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 19 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film i-figli-del-leopardo Evi Marandi Sergio Corbucci Ciccio Ingrassia Franco Franchi