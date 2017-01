Velvet Goldmine Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

1998 Genere: Drammatico Regia:

Todd Haynes Cast:

Jonathan Rhys-Meyers, Ewan McGregor, Christian Bale, Toni Collette Trama del Film VELVET GOLDMINE:

Anni Settanta. Sulla scena musicale inglese esplode il fenomeno del Glam Rock. Brian Slade, esponente di punta del movimento, e il suo amico Curt Wild, sconvolgono la sonnacchiosa Gran Bretagna. Da quel momento schiere di giovani si truccano e si vestono come loro. Slade però commette l'errore di imboccare la via dell'autodistruzione e, prigioniero del suo personaggio, mette in scena il proprio assassinio.





