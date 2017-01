Il Negoziatore Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

27/11/1998 Genere: Thriller Regia:

F. Gary Gray Cast:

Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, David Morse Trama del Film IL NEGOZIATORE:

Danny Roman, il miglior negoziatore di Chicago in casi di rapimento, si ritrova vittima di un complotto: una serie di accuse di omicidio e di malversazione nel gestire i fondi pensione della polizia sembrano inchiodarlo senza alcuna via di scampo. Nella speranza di dimostrare la propria innocenza, Danny decide di entrare nel quartier generale del Dipartimento per gli Affari Interni e prendere in ostaggio il personale dell'ufficio. Ribalta così il suo ruolo da negoziatore a sequestratore e si trova faccia a faccia con Chris Sabian, un altro brillante negoziatore di Chicago da lui stesso chiamato, con cui aveva lavorato qualche tempo prima. Adesso spetta a Chris capire i motivi che hanno spinto Danny ad agire in quel modo estremo.





Trailer Italiano Film F. Gary Gray Samuel L. Jackson Kevin Spacey David Morse il-negoziatore