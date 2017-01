I Due Sergenti Del Generale Custer Clip Italiana - iVid Portale dei trailer Clip Italiana





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

08/07/1965 Genere: Commedia Regia:

Giorgio Simonelli Cast:

Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Margaret Lee, Moira Orfei Trama del Film I DUE SERGENTI DEL GENERALE CUSTER:

Franco e Ciccio La Pera sono due soldati nordisti di origine siciliana che, durante la guerra di Secessione Americana, vengono accusati di diserzione e condannati a morte. Siccome all'esercito servono due idioti, sotto il comando di due geni, per un'operazione di spionaggio, la loro condanna viene rimandata. I sudisti, che sono a conoscenza del piano, scambiano però Ciccio e Franco per i due geni e, dopo una serie di circostanze comiche, finiscono nelle mani degli Apache...





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 21 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Clip Italiana Film Franco Franchi Margaret Lee Ciccio Ingrassia Giorgio Simonelli Moira Orfei i-due-sergenti-del-generale-custer