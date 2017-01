Vaghe Stelle Dell'orsa Clip Italiana "Mina" - iVid Portale dei trailer Clip Italiana "Mina"





23/06/1965 Genere: Drammatico Regia:

Luchino Visconti Cast:

Claudia Cardinale, Jean Sorel, Michael Craig Trama del Film VAGHE STELLE DELL'ORSA:

Sandra torna nella città natale di Volterra accompagnata dal marito Andrew per donare al comune un parco da intitolare al padre, uno scienziato ebreo morto in un campo di concentramento. A Volterra rivede il fratello Gianni, che sta scrivendo un romanzo autobiografico dal titolo Vaghe stelle dell'Orsa, la madre, ricoverata in un centro per malattie mentali, e il patrigno Antonio Gilardini, sospettato da Sandra e dal fratello di aver denunciato il padre ai nazisti, allo scopo di liberarsene per poter continuare la relazione con la moglie. In un incontro chiarificatore con tutta la famiglia, Gilardini accusa i due fratelli di raccontare menzogne al solo scopo di nascondere la loro relazione incestuosa. Andrew lascia Volterra e chiede a Sandra di raggiungerlo...





