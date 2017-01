Amatissima Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





scarica la locandina ad alta risoluzione

Data di uscita del film:

16/10/1998 Genere: Drammatico Regia:

Jonathan Demme Cast:

Oprah Winfrey, Danny Glover, Yada Beener Trama del Film AMATISSIMA:

Ohio, seconda metà dell'800. La vita di un'ex schiava (Sethe) è apparentemente normale, ma in realtà nasconde dolorosi e incoffessabili segreti. Essa vive con la figlia Denver e a loro si uniranno dapprima Paul D e successivamente Beloved. Beloved è una ragazza con enormi problemi psicologici e il suo personaggio nel film assume spesso un carattere che è figlio di un passato tormentato e che tende a incastrarsi nel presente, in qualche modo continuando sempre a ritornare, sebbene Sethe tenti in tutti i modi di tenerlo lontano per proteggere da esso Denver. Il film tenta di raccontare il grave stato psicologico degli afroamericani, a seguito del lungo periodo di segregazione nel quale essi hanno subito soprusi d'ogni sorta: dalle violenze, alle impiccagioni, alla schiavitù stessa. Questa condizione porterà (dopo l'abolizione della schiavitù) Sethe a compiere gesti apparentemente inspiegabili, se non fosse che essa è segnata dal suo passato di ex-schiava. In ciò si può trovare una chiave di lettura del suo personaggio e a tratti anche del personaggio di Paul D. Nel film entra anche una figura del passato, "nonna Sue", la quale viene evocata spesso nei ricordi degli altri personaggi. Sarà proprio una visione di nonna Sue a dare a Denver la forza necessaria affinché riesca finalmente ad entrare nel mondo degli adulti. Ciò la spingerà a cercare un lavoro e questo segnerà il finale della storia.





VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 17 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film amatissima Oprah Winfrey Yada Beener Danny Glover Jonathan Demme