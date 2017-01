Demoni E Dei Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

12/03/1999 Genere: Drammatico Regia:

Bill Condon Cast:

Ian McKellen, Brendan Fraser, Lynn Redgrave Trama del Film DEMONI E DEI:

l film racconta gli ultimi giorni del regista James Whale, ad Hollywood (nel 1957), fino al suo suicidio. Evoca anche le sue creazioni, come il famoso Frankenstein, la sua partecipazione alla prima guerra mondiale, il suo interesse per la pittura, la sua vecchiaia, attraverso lo sguardo di Clayton Boone, il suo nuovo giardiniere di cui si è invaghito.





