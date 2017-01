Letters From A Killer Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





28/05/1999 Genere: Thriller Regia:

David Carson Cast:

Patrick Swayze, Kim Myers, Gia Carides Trama del Film LETTERS FROM A KILLER:

Un uomo, chiamato Race Darnell, viene ingiustamente condannato per l'omicidio della moglie. Durante il tempo in prigione, trova conforto in quattro donne, con le quali instaura una corrispondenza. Dopo la sua seconda comparizione in tribunale, l'uomo viene finalmente scarcerato in quanto riconosciuto non colpevole di due omicidi per i quali era stato condannato in primo grado di giudizio. Nel frattempo, a causa dello scambio della corrispondenza, le donne hanno scoperto l'esistenza l'una dell'altra, e una di esse minaccia l'uomo di morte.





